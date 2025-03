Ang emoji na ito, na katulad ng halos lahat ng may kulay na mga hugis, ay walang malalim na kahulugan at ginagamit nang paminsan-minsan at random, depende sa konteksto ng pag-uusap. Karaniwan, ito ay ginagamit lamang bilang isang makulay na bullet point o marker kapag gumagawa ng isang listahan.

Keywords: orange, orange na parisukat, parisukat

Codepoints: 1F7E7

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )