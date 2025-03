Naghahanap upang magdagdag ng isang maliit na disenyo sa iyong mensahe? O gusto mo lang ang kulay na itim? Ang itim na bilog ay isang maraming nalalaman na emoji na maraming iba't ibang gamit. Ang itim na bilog na emoji ay nagpapakita ng hugis ng isang bilog sa kulay na itim. Maraming gamit ang emoji na ito, gaya ng disenyo, bullet point, o para lang kumatawan sa kulay na itim. Magagamit mo rin ang emoji na ito para pag-usapan ang mga item tulad ng solar eclipse o period. Halimbawa: Jen I love the dress in the color ⚫ . Bilhin mo yan.

Keywords: bilog, hugis, itim, itim na bilog

Codepoints: 26AB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )