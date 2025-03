Ang emoji na ito ay nagpapakita ng generic na simbolo, na kadalasang nakikita sa mga equation sa matematika kapag gustong magdagdag ng dalawa (o higit pa) na numero nang magkasama. Kapag ipinadala gamit ang isang libro o emoji ng paaralan, madali mong masasabi sa iyong mga kaibigan na hindi ka maaaring lumabas kasama sila, dahil nasa kalagitnaan ka ng paggawa ng araling-bahay sa matematika. Ang emoticon na ito ay naiiba sa kulay, na nag-iiba sa pagitan ng asul, itim at kulay abo. Anuman, ang "plus" ay parehong malaki at naka-bold.

Keywords: +, matematika, plus, sign

Codepoints: 2795

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )