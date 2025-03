Cet emoji présente un symbole générique, souvent vu dans les équations mathématiques lorsque l'on souhaite additionner deux nombres (ou plus). Lorsqu'il est envoyé avec un livre ou un emoji scolaire, vous pouvez facilement dire à vos amis que vous ne pouvez pas sortir avec eux, car vous êtes en train de faire vos devoirs de mathématiques. Cette émoticône diffère en couleur, variant entre le bleu, le noir et le gris. Quoi qu'il en soit, le "plus" est à la fois grand et audacieux.

Keywords: +, addition, arithmétique, mathématiques, plus, signe plus

Codepoints: 2795

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )