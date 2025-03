L'emoji symbole de paix est le moyen idéal pour partager la paix, l'amour et l'unité avec des amis. Ce carré violet avec un symbole blanc circulaire au centre peut être envoyé lors de discussions sur les religions, les croyances et les valeurs. L'émoji symbole de paix fait partie de la famille des émojis religieux et de croyance.

Keywords: paix, symbole de paix

Codepoints: 262E FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )