Ang emoji na simbolo ng kapayapaan ay ang perpektong paraan upang ibahagi ang kapayapaan, pagmamahalan, at pagkakaisa sa mga kaibigan. Ang lilang parisukat na ito na may pabilog na puting simbolo sa gitna ay maaaring ipadala kapag tinatalakay ang mga relihiyon, paniniwala, at pagpapahalaga. Ang emoji na simbolo ng kapayapaan ay bahagi ng pamilya ng mga emoji ng relihiyon at paniniwala.

Keywords: kapayapaan, katahimikan, simbolo, simbolo ng kapayapaan

Codepoints: 262E FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )