L'emoji du drapeau de Vanuatu se compose d'un arrière-plan composé de deux bandes horizontales rouges et vertes. Un triangle noir repose sur le côté gauche avec une ligne noire divisant la bande supérieure et inférieure. À l'intérieur du noir, il y a une ligne jaune plus fine qui suit le bord du triangle et la bande de séparation. À l'intérieur du triangle, il y a deux symboles jaunes : une défense de sanglier et deux frondes de cycas namele.