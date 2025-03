Cet emoji a un design similaire sur toutes les plateformes et tous les fournisseurs, probablement parce qu'il est si simple. Le symbole en question est rouge et gras, montrant son importance et signifiant généralement "faux" (comme lors d'un test) ou "ne pas traverser" (comme à proximité de fermetures de routes ou de zones de construction). Quoi qu'il en soit, la croix est un moyen sûr de tirer pour obtenir le message « NON ! » face à l'autre personne.

Keywords: ×, annuler, croix, multiplication, multiplier, x

Codepoints: 274C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )