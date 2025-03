Ang emoji na ito ay may katulad na disenyo sa lahat ng platform at provider, marahil dahil ito ay napakasimple. Ang simbolo na pinag-uusapan ay pula at naka-bold, na nagpapakita ng kahalagahan nito at karaniwang nangangahulugang "mali" (tulad ng sa isang pagsubok) o "huwag tumawid" (tulad ng malapit sa mga pagsasara ng kalsada o mga lugar ng konstruksyon.) Anuman, ang cross mark ay isang siguradong sunog na paraan. para makuha ang mensaheng "HINDI!" tapat sa ibang tao.

Kopya

Keywords: ekis, kansela, marka, multiplication, multiply, x

Codepoints: 274C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )