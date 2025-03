Ang emoji na "play o pause" na button ay naglalarawan ng isang button na ginagamit upang magpalipat-lipat sa pagitan ng pag-play at pag-pause ng isang media track (tulad ng isang kanta o isang pelikula). Ang button ay naglalaman ng simbolo ng paglalaro (isang tatsulok) at ang simbolong i-pause (sa mga patayong bar) na magkatabi. Ang simbolo na "bayaran o i-pause" ay nakaposisyon sa isang kulay abo, asul, at kung minsan ay orange na parisukat. Malamang na nakita mo na ang simbolo na ito kahit saan — nagsi-stream ka man ng mga palabas sa TV, nanonood ng pelikula, o gumagamit ng makalumang CD player!

Kopya

Keywords: arrow, button na i-play o i-pause, i-pause, i-play, kanan, pindutan, tatsulok

Codepoints: 23EF FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )