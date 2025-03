Ang mga kastanyas ay maaaring iniihaw sa pamamagitan ng bukas na apoy sa paligid ng mga pista opisyal ngunit isang ardilya ay malamang na meryenda sa kanila sa buong taon. Ang chestnut emoji ay nagpapakita ng isang bilog na kastanyas na may patulis na dulo. Ang mga kastanyas ay isang sikat na meryenda at lasa sa mga pista opisyal at sa panahon ng taglagas. Ang kastanyas ay isa ring sikat na kulay para sa palamuti at damit sa bahay. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga mani, oras ng taglagas, pista opisyal, kalikasan, mga puno, at pagkain na may mga kastanyas. Halimbawa: Tuwang-tuwa kami para sa 🌰Christmas cookies ni Tita Kim

Keywords: bunga, chestnut, halaman, kastanyas

Codepoints: 1F330

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )