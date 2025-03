Handa ka na bang mag-party? I-pop ang mga party poppers dahil oras na para ipagdiwang ang magagandang oras. Ang party popper emoji ay nagpapakita ng pampalamuti na kono na may makulay na confetti na kumukuha mula rito. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng sorpresa, pagdiriwang, tagumpay, kaligayahan, at kasiyahan. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga birthday party, baby shower, at iba pang pagdiriwang. Magagamit din ang emoji na ito upang ipakita ang iyong kasabikan tungkol sa isang bakasyon o mga kaganapan. Halimbawa: Maligayang Kaarawan Alexa 🎉Tada!

Keywords: confetti, pagdiriwang, party, party popper

Codepoints: 1F389

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )