Le vacanze sono già qui? Molti regali incartati finiscono sotto l'albero di Natale per le brave ragazze e ragazzi. L'emoji del regalo incartato mostra un regalo quadrato, avvolto in carta e un nastro. Il colore e lo stile dell'emoji regalo incartato varia a seconda della tastiera emoji. L'emoji del regalo incartato viene spesso utilizzata quando si parla delle vacanze, di un compleanno o di un'altra celebrazione in cui vengono regalate sorprese. Usa questa emoji quando vuoi parlare di un regalo o di un regalo a sorpresa. Esempio: Jill è così pronta ad aprire il suo 🎁sotto l'albero quest'anno.

Keywords: dono, festa, pacchetto, regalo

Codepoints: 1F381

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )