Vuoi sorprendere i tuoi bambini? Acquista o crea una piñata e riempila con i giocattoli e le caramelle preferiti di tuo figlio. Dai loro un bastoncino di legno e lascia che lo colpiscano a turno finché le caramelle non cadono. L'emoji piñata mostra una pignatta decorata con colori vivaci. La forma varia in base alla tastiera emoji. La piñata può essere riempita con una varietà di giocattoli e dolcetti. È un modo divertente per sorprendere e intrattenere i bambini a una festa di compleanno. Anche gli adulti si divertono molto a fare uno swing anche a questi. Usa questa emoji quando parli di una festa, celebrazione, sorpresa, bambini, caramelle o una festa messicana o un evento a tema. Esempio: Sam, per favore, non dimenticare di portare il alla festa di stasera. Se dimentichi, i bambini saranno molto turbati.

Keywords: divertimento, festa, pentolaccia

Codepoints: 1FA85

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )