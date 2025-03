Cosa succede quando unisci i migliori amici insieme? Un sacco di divertimento, momenti emozionanti e risate. L'emoji delle persone con le orecchie da coniglio mostra due persone che indossano orecchie da coniglio e body, in piedi fianco a fianco con le mani sui fianchi. Questa emoji è disponibile in diversi sessi. Usa questa emoji quando parli del tuo migliore amico, di una partnership, di unità o di una coppia inseparabile. Esempio: Sally e Pam si incontrano questo fine settimana. 👯‍♀️ Suggerisco di acquistare i tappi per le orecchie... non smetteranno mai di urlare per l'eccitazione.

Keywords: donna, orecchie da coniglio, persone, persone con orecchie da coniglio, ragazza

Codepoints: 1F46F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )