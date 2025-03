OH MEU DEUS! O que é aquilo? Este gato parece muito preocupado com alguma coisa. O emoji de cara de gato mostra o rosto de um gato com orelhas pontudas, olhos brancos arregalados, boca bem aberta e as mãos nas bochechas. O gato parece assustado, surpreso e chocado. Use este emoji se você ama gatos e quer dar a sensação de estar em estado de choque, assustado, com medo, ansioso ou preocupado. Exemplo: “O trovão da tempestade de ontem à noite me assustou! 🙀.

Copiar

Keywords: gato, muito surpreso, oh!, rosto, rosto de gato desolado

Codepoints: 1F640

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )