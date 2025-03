Este emoji de gato sorridente com olhos sorridentes é a alternativa do gato ao emoji de rosto sorridente com olhos sorridentes e é usado por amantes de gatos que ouvem algo tão engraçado que simplesmente precisam rir! Este gato sorridente com olhos sorridentes está dando uma gargalhada, ou talvez esteja gargalhando depois de pegar um emoji de peixe saboroso. Use este gatinho em seus textos felinos mais engraçados.

Keywords: gato, olho, rosto, rosto de gato sorrindo com olhos sorridentes, sorridente, sorriso

Codepoints: 1F638

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )