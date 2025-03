O emoji de gato amuado mostra um gato carrancudo e mal-humorado com as sobrancelhas franzidas. Este é o emoji perfeito para os amantes de gatos que querem transmitir que estão se sentindo frustrados por não terem conseguido o que queriam ou quando estão tentando dizer que odeiam as segundas-feiras.

Keywords: fazendo bico, gato, rosto, rosto de gato, rosto de gato mal-humorado

Codepoints: 1F63E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )