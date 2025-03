OMG! Ano yan? Ang pusang ito ay tila nag-aalala tungkol sa isang bagay. Ang emoji ng mukha ng pusa ay nagpapakita ng mukha ng isang pusa na may matulis na tainga, mapuputing mga mata, bukas na bibig, at mga kamay sa pisngi nito. Ang pusa ay mukhang natatakot, nagulat at nabigla. Gamitin ang emoji na ito kung mahilig ka sa mga pusa at gusto mong ilabas ang pakiramdam ng pagkagulat, takot, takot, pagkabalisa, o pag-aalala. Halimbawa: “Natakot ako sa kulog mula sa bagyo kagabi! 🙀.

Keywords: mukha, nabigla, nagulat, pagod, pusa, pusang pagod na pagod, takot

Codepoints: 1F640

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )