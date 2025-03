Les paresseux sont parmi les animaux les plus lents, mais sont également parmi les plus vénérés pour leur apparence et leur personnalité mignonnes. Les paresseux vivent dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Ce sont des créatures extrêmement lentes qui passent la plupart de leurs journées suspendues aux arbres. Vous pouvez utiliser l'emoji paresseux si quelqu'un est particulièrement lent ou paresseux, car c'est pour cela que les paresseux sont les plus connus.