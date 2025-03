Este emoji é universal em todas as plataformas, apresentando um focinho de porco em uma variedade de tons de rosa. Embora as formas sejam ligeiramente diferentes (como acontece com os porcos reais), a mensagem é a mesma: este é um nariz de porco. Envie para seu amigo quando estiver com vontade de comer carne de porco no jantar.

Keywords: animal, nariz, nariz de porco, porco, rosto

Codepoints: 1F43D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )