Você tem medo de ratos? O emoji de cara de rato pode ser fofo, mas esses pequenos roedores podem arruinar seu dia se invadirem sua casa. O emoji de cara de rato mostra a cara de um rato com nariz rosa, duas orelhas, bigodes e dois olhos pretos. O emoji da cara do mouse é frequentemente usado quando se fala de roedores, camundongos, ratos e outros animais rastejantes da família dos roedores. Use este emoji quando vir um rato no metrô. Exemplo: “O hotel tem um problema 🐭. Eles tiveram que desligar.

Keywords: animal, camundongo, rosto, rosto de camundongo

Codepoints: 1F42D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )