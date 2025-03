A Cruz Latina, também conhecida como Cruz Cristã, é um emoji com vínculos religiosos. O emoji da cruz latina mostra um quadrado com uma cruz branca dentro. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. Os cristãos acreditam que Jesus morreu na cruz. Este emoji é geralmente associado ao cristianismo, Deus, Jesus, religião e igreja. Use este emoji para expressar sua fé devota ou para enviar bênçãos e boas novas por texto. Exemplo: “Com ✝️ do nosso lado, o Diabo não pode nos derrotar!”

Keywords: cristão, cruz, cruz latina, religião

Codepoints: 271D FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )