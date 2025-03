Se hai bisogno di contanti, potresti doverti fermare al bancomat o al bancomat. Questa emoji rappresenta la macchina bancaria in cui metti la tua carta di debito e prendi dei soldi! Questa emoji può essere usata per riferirsi a denaro, un vero bancomat o qualcuno come un bancomat (ti danno soldi). Esempio: "Brittany, solo perché sono tuo padre non significa che sono il tuo personale 🏧"

Keywords: atm, bancomat, simbolo dello sportello bancomat

Codepoints: 1F3E7

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )