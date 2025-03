Quando non puoi prendere una decisione, prova a lanciare una moneta per decidere. L'emoji della moneta viene utilizzata per simboleggiare la valuta metallica come quarti e penny o valuta digitale come Bitcoin. L'emoji della moneta mostra una moneta d'oro rotonda con una struttura o una faccia impressa sul davanti. Lo stile di questa emoji varia a seconda della tastiera delle emoji. Puoi usare questa emoji quando parli di criptovaluta o ricchezza, ricchezza, oro o denaro in generale. Esempio: “Tim ha appena fatto centro! "

Copia

Keywords: argento, denaro, metallo, moneta, oro, tesoro

Codepoints: 1FA99

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )