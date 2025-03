Sei diretto nel Regno Unito? Assicurati di portare alcune sterline britanniche conosciute anche come sterline inglesi. L'emoji della banconota da una sterlina mostra una pila di banconote tenute insieme da una fascia. La band ha una "£" sopra. Questa emoji è spesso associata a valuta inglese, contanti, denaro, Regno Unito e ricchezza. Usa questa emoji se hai bisogno di prendere in prestito dei soldi dalla regina! Buona fortuna, comunque. Esempio: Laura non dimenticare di prendere 100 💷 per il tuo viaggio.

Keywords: banconota, denaro, sterlina

Codepoints: 1F4B7

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )