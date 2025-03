Naghahanap ng bargain? Sino ang hindi mahilig mag-ipon ng pera! Ang Japanese "bargain" button ay nagpapakita ng pulang bilog na may puting Japanese na simbolo para sa "bargain" sa gitna. Ang kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay nauugnay sa magagandang deal, diskwento, at pagtitipid ng pera habang namimili. Gamitin ang emoji na ito para sabihin sa iyong mga kaibigan ang tungkol sa malaking benta sa merkado. Halimbawa: Guys, may napakalaking 🉐 ngayon. 80% diskwento sa lahat ng nasa tindahan!

Kopya

Keywords: baratilyo, hapones, hapones na button para sa salitang "bargain", ideograpya, nakabilog na ideograph ng kalamangan, pindutan

Codepoints: 1F250

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )