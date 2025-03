Ang card file box emoji ay nagpapakita ng isang cardboard box na may mga file at card sa loob. Gamitin ang kahong emoji na ito para pag-usapan ang tungkol sa pag-iimbak ng opisina o tahanan, o kapag nakikipag-chat sa isang kaibigan tungkol sa mga gawain at gawaing hindi mo inaasahan na gawin sa weekend na iyon.

Keywords: card, file, kahon, kahon ng cardfile, paglalagyan

Codepoints: 1F5C3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )