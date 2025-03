Inilalarawan bilang isang serye ng mga manilla folder na may mga tab na may kulay, ang card index divider emoji ay perpekto para sa iyong pang-opisina na panggrupong chat. Ang mga divider na ito ay mahusay para sa pagsubaybay sa mga dokumento—pinansyal, negosyo, o personal! At ang mga tab na may kulay na iyon ay mahusay para sa pananatiling organisado.

Kopya

Keywords: card, divider, index, mga divider ng card index

Codepoints: 1F5C2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )