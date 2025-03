Raffigurato come una serie di cartelle manilla con linguette colorate, l'emoji del divisore dell'indice delle carte è perfetto per la chat di gruppo dell'ufficio. Questi divisori sono ottimi per tenere traccia dei documenti: finanziari, aziendali o personali! E quelle schede con codice colore sono perfette per rimanere organizzati.

Keywords: archivio, divisori, divisori per schedario, documenti, ordinare, schedario

Codepoints: 1F5C2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )