Questa emoji è spesso usata per spiegare il letterale: misurare. Questo può avvenire in un ambiente scolastico, poiché la maggior parte degli studenti deve possedere un righello o in un ambiente di lavoro. Molte professioni, come ingegneri, imprenditori generali e artisti, usano le regole per perfezionare la loro abilità.

Keywords: geometria, misurare, righello, scuola, strumento

Codepoints: 1F4CF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )