Questa emoji del grafico a barre potrebbe non dirti cosa viene misurato sul suo asse x o y, ma puoi essere certo che significa affari seri. Usa questo gruppo di barre di dati visivi per parlare di economia, compiti scolastici o in generale per far sembrare che tu sappia di cosa stai parlando.

Copia

Keywords: barre, grafico, grafico a barre

Codepoints: 1F4CA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )