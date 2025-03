Ang ospital ay isang nagliligtas-buhay, pang-emerhensiyang gusali lamang na tinutuluyan ng mga may sakit at ng pagpapagaling. Isa itong emoji na inaasahan mong hindi kailanman makukuha mula sa mga kaibigan at pamilya, ngunit maaari itong maging lubhang kapaki-pakinabang kapag gusto mong mabilis na ipaalam sa isang tao kung nasaan ka, sa ilang salita hangga't maaari.

Keywords: doktor, gusali, medisina, ospital, pagamutan

Codepoints: 1F3E5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )