Ipinapakita ng emoji na ito ang isang taong nakasuot ng medical coat at stethoscope sa leeg at may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Maaari itong gamitin upang kumatawan sa isang nars, doktor, parmasyutiko o iba pang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan. Maaaring gamitin ng anumang convo na umiikot sa larangang medikal ang emoji na ito. Pupunta sa doktor? Kailangan ng reseta? Ang emoji na ito ay maaaring ipaalam iyon at higit pa.

Keywords: doktor, health worker, healthcare, nars, therapist

Codepoints: 1F9D1 200D 2695 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )