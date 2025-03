C'est une salutation hors de ce monde. Le salut vulcain signifie vivre longtemps et prospérer et découle de la série télévisée Star Trek. L'emoji du salut vulcain montre une main levée et un écart notable entre le majeur et l'annulaire. Cet emoji se décline en différents tons de peau. L'emoji est essentiellement un double signe de victoire. Il est utilisé par les fans de Star Trek, les geeks de l'espace et tous ceux qui veulent donner une salutation étrange et différente de type extraterrestre. Utilisez cet emoji pour dire "bonjour, je viens en paix" ou "au revoir" Exemple : Bonjour à tous mes amis extraterrestres et non extraterrestres 🖖.

Keywords: main, salut vulcain, vulcain

Codepoints: 1F596

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )