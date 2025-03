Ito ay isang pagbati na wala sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng Vulcan Salute ay Mabuhay nang matagal at umunlad at nagmula sa serye sa telebisyon na Star Trek. Ang Vulcan salute emoji ay nagpapakita ng nakataas na kamay at isang kapansin-pansing agwat sa pagitan ng gitna at singsing na mga daliri. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat. Ang emoji ay karaniwang isang double victory sign. Ginagamit ito ng mga tagahanga ng Star Trek, space geeks, at sinumang gustong magbigay ng kakaiba at kakaibang pagbati na parang alien. Gamitin ang emoji na ito para magsabi ng “hello, I come in peace” o “goodbye” Halimbawa: Hello sa lahat ng alien at non-alien kong kaibigan 🖖.

Keywords: daliri, kamay, spock, star trek, vulcan salute

Codepoints: 1F596

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )