Non ti sento, perché non voglio. La scimmia che non sente il male si copre le orecchie per impedire che qualcosa di brutto entri. L'emoji della scimmia che non sente il male mostra una scimmia marrone con le mani abbronzate sulle orecchie, una bocca semiaperta e sorridente occhi. Questa emoji fa parte delle tre scimmie saggie. La scimmia che non sente il male è anche conosciuta come "Kikazaru", in un proverbio giapponese, che significa "non sentire". Usa questa emoji quando vuoi bloccare informazioni, rispondere a qualcosa di offensivo o inappropriato. Questa emoji emana la sensazione di stupore, incredulità o ignoranza volontaria. Può anche essere usata in tono giocoso. Esempio: John vuole stare da solo e non è pronto ad ascoltare nessuno 🙉

Keywords: non sento, scimmietta, scimmietta non sento

Codepoints: 1F649

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )