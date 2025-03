Il male se ne va! Copriti gli occhi in modo da non vedere alcun male. L'emoji della scimmia che non vede il male mostra una scimmia marrone con mani abbronzate che gli coprono gli occhi e una bocca sorridente semiaperta. Questa emoji è solo una delle tre scimmie saggie. La scimmia che non vede il male è anche conosciuta come "Mizaru" in un proverbio giapponese, che significa "non vedere". Usa questa emoji per esprimere i sentimenti di sorpresa, eccitazione, incredulità, imbarazzo, qualcosa di divertente o come risposta a qualcosa di inappropriato. È anche usato per esprimere il movimento del gioco "peak-a-boo" che viene spesso giocato con i bambini. Esempio: "Oggi sono caduto dalla sedia ed è stato imbarazzante 🙈"

Copia

Keywords: non vedo, scimmietta, scimmietta non vedo

Codepoints: 1F648

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )