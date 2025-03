¡El mal se ha ido! Cubre tus ojos para que no puedas ver ningún mal. El emoji del mono que no ve el mal muestra a un mono marrón con manos bronceadas cubriendo sus ojos y una boca sonriente entreabierta. Este emoji es solo uno de los tres emojis de mono sabio. El mono que no ve el mal también se conoce como "Mizaru" en un proverbio japonés, que significa "no ver". Use este emoji para expresar sentimientos de sorpresa, emoción, incredulidad, vergüenza, algo gracioso o como respuesta a algo inapropiado. También se usa para expresar el movimiento del juego "peak-a-boo" que a menudo se juega con bebés. Ejemplo: “Hoy me caí de la silla y fue vergonzoso 🙈”

Keywords: cara, mal, mono, mono con los ojos tapados, prohibido

Codepoints: 1F648

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )