¡No te atrevas a decir una palabra! ¡El mono que no habla mal es el emoji ideal si te faltan palabras o juras guardar el secreto! El emoji de no hablar mal muestra a un mono marrón con las manos bronceadas sobre la boca, los ojos muy abiertos y las orejas abiertas. Este emoji es parte de los tres emojis de monos sabios. El emoji de no hablar mal también se conoce como "Lwazaru" en un proverbio japonés, que significa "no digas". Usa este emoji cuando hables sobre la confianza, la lealtad y la garantía de que la información secreta de alguien está segura y protegida. Este emoji también da de la sensación de conmoción, emoción o quedarse sin palabras. Ejemplo: Dios mío, se supone que no debo decir nada 🙊 pero Karen le propondrá matrimonio a Jeff.

Copiar

Keywords: cara, mal, mono, mono con la boca tapada, prohibido

Codepoints: 1F64A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )