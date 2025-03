Questa strana e inquietante emoji sembra un diavolo. È rosso con corna, zanne, occhi e capelli simili a diavoli. L'immagine dell'orco è in realtà derivata dal folklore giapponese. Le persone indossavano maschere "oni" che assomigliano a questo per allontanare gli spiriti maligni. Ironia della sorte, l'emoji dall'aspetto malvagio non è poi così malvagio! Ma ecco il punto, molte persone non conoscono la storia dell'emoji, quindi è spesso usato per chiamare qualcuno o qualcosa di malvagio! Esempio: “Ho ancora bisogno di una maschera per Halloween! Voglio vestirmi come questa raccapricciante 👹 emoji”

Keywords: faccina, favola, mostro, orco, orco giapponese

Codepoints: 1F479

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )