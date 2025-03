Este emoji estranho e assustador parece um demônio. É vermelho com chifres, presas, olhos e cabelos de demônio. A imagem do ogro é, na verdade, derivada do folclore japonês. As pessoas usariam máscaras “oni” que se parecem com esta para afastar os maus espíritos. Ironicamente, o emoji malvado não é tão malvado assim! Mas é o seguinte, muita gente não conhece a história do emoji, por isso costuma ser usado para chamar alguém ou algo de mau! Exemplo: “Ainda preciso comprar uma máscara para o halloween! Eu quero ir como esse assustador 👹 emoji”

Keywords: conto de fadas, monstro, ogro, ogro japonês, oni

Codepoints: 1F479

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )