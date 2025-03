Le mont Fuji (également appelé « Fuji-San » par les citoyens japonais) est la plus grande montagne du Japon et se situe à 100 kilomètres de Tokyo. De nombreux résidents japonais, ainsi que des étrangers, montent chaque année sur ce volcan actif géant. Cet emoji représente une seule grande montagne sombre, avec un sommet blanc et enneigé.

Copie

Keywords: mont fuji, montagne

Codepoints: 1F5FB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )