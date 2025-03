Tingnang mabuti gamit ang magnifying glass na nakatagilid sa kanan na emoji. Karaniwang nakikita online ang emoji na ito bilang toggle switch para mag-zoom in at out sa isang bagay. Maaaring gamitin ang magnifying glass na may pamagat na right emoji kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga detective, agham, paghahanap, o paglilinaw.