Les robots envahissent le monde ! Ou peut-être qu'ils sont juste là pour rendre la vie plus facile. Quoi qu'il en soit, l'emoji robot est là pour rester. L'emoji a un look robotique. Une forme carrée, une tête couleur métal, des yeux grands ouverts, une antenne, un nez et des oreilles de robot. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un robot, d'une machine ou pour appeler quelqu'un, comme un robot. Peut-être qu'ils n'ont pas de sentiments comme un robot, ou qu'ils fonctionnent comme un robot. Cet emoji est également souvent utilisé pour faire référence à la science ou à la technologie. Exemple « Ken est un tel robot. 🤖 Il n'a aucune émotion et suit la même routine tous les jours.

Keywords: androïde, automate, machine, monstre, robot, visage

Codepoints: 1F916

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )