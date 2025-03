L'emoji del telefono cellulare spento è un'icona quadrata con un telefono cellulare al centro e la parola "OFF" sul davanti. Usa questa emoji come un avvertimento letterale per qualcuno di spegnere il telefono o quando dici a qualcuno che sarai irraggiungibile per un certo periodo di tempo.

Keywords: cellulare, spento, telefono

Codepoints: 1F4F4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )