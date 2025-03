La moltiplicazione è una delle pratiche matematiche più utili che abbiamo! Questa emoji moltiplicata potrebbe essere usata letteralmente, per enfatizzare la matematica mentale, oppure potrebbe essere usata come metafora per dire: "Voglio di più!" Molte persone confondono questa emoji moltiplicata con una X pesante, quindi potrebbe anche significare "no".

Keywords: cancellare, moltiplicazione, segno moltiplicazione, segno per, x

Codepoints: 2716 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )