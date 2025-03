El emoji de flecha PRONTO es una flecha negra que apunta hacia la derecha con la palabra PRONTO debajo en letras mayúsculas. Se usa para describir algo que ocurrirá en un futuro inminente, o por marcas para anunciar nuevos lanzamientos.

Keywords: flecha, flecha soon, soon, soon con flecha a la derecha

Codepoints: 1F51C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )