Cet emoji présente un simple robinet de couleur grise ou blanche. Selon la plate-forme sur laquelle vous visualisez cet emoji, il peut être dessiné avec (ou sans) une boîte bleue entourant le robinet et peut avoir de l'eau qui coule ou qui goutte du bec du robinet en question. Ce symbole est utilisé pour indiquer que l'eau est de qualité sûre (et potable) et peut être envoyé pour décrire à quel point vous avez soif ou pour rappeler à votre conjoint ou partenaire que le robinet coule TOUJOURS.

Keywords: eau, eau potable

Codepoints: 1F6B0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )