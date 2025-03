Se qualcuno dice che sei la capra, probabilmente non sta parlando dell'animale. Stanno dicendo che sei il "più grande di tutti i tempi" aka G.O.A.T. Questo termine è spesso usato nello sport per descrivere un giocatore di grande talento. Una capra è un animale originario dell'Asia sudoccidentale e dell'Europa orientale. La capra è un parente molto stretto della pecora ed è famosa per essere testarda, aggressiva e stupida. Puoi usare questa emoji quando parli di capre, animali da fattoria o per insultare qualcuno. Questa emoji è comunemente usata per descrivere qualcosa o qualcuno che è molto bravo in quello che fa. Esempio: Lebron James è il 🐐 nell'NBA.

Copia

Keywords: animale, capra, capricorno, segno zodiacale del capricorno

Codepoints: 1F410

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )